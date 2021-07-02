Каблуки на параде: в Минобороны ответили на критику — туфли из парадной формы не уберут, но каблук будет ниже

В Министерстве обороны отреагировали на критику из-за туфель у курсанток на марше ко Дню Независимости. Ведомство сослалось на приказ от 2017 года о требованиях к форме одежды военнослужащих, дав понять, что туфли под парад не уберут.
Об этом ведомство сообщило в Facebook.
Минобороны отмечает, что туфли как элемент парадной формы вписаны в правила ношения формы. Ведомство также опубликовало несколько фото с парадов в других странах, где женщины-военнослужащие тоже маршируют в обуви на каблуках.
Нардеп «Слуги народа» Марина Бардина сообщила, что обсудила ситуацию с министром обороны Андреем Тараном. Тот заверил ее, что каблук на туфлях во время парада будет в разы ниже, чем на фото. Он будет таким, как на осенних ботинках.
- 1 июля Министерство обороны обнародовало фотографии репетиции военного парада к 30-летию Независимости Украины. На них курсантки учатся маршировать на каблуках. В сети это вызвало критику и возмущение.
- 2 июля группа народных депутатов Верховной Рады возмутилась из-за такой ситуации и потребовала объяснений от министра обороны Андрея Тарана. Также они требовали провести служебное расследование, а Тарану подарили в знак протеста женские туфли.