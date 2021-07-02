Евро-2020: Испания стала первым полуфиналистом
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- Олег Панфилович
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Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Испании обыграла сборную Швейцарии в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу.
Игра проходила в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром-Арена».
Счет открыли испанцы. На 8-й минуте мяч в свои же ворота забил защитник швейцарцев Закария. Через час счет сравнялся — гол на счету швейцарца Шакири.
На 77-й минуте сборная Швейцарии осталась в меньшинстве — с поля удалили Фройлера. Несмотря на это, обе команды не смогли забить в основное и дополнительное время. В серии послематчевых пенальти победили испанцы — 3:1.
В пятницу вечером будет сыгран второй четвертьфинал — между командами Бельгии и Италии.
- 29 июня сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в дополнительное время сборную Швеции со счетом 2: 1 в матче на стадионе «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго. 3 июля команда сразится за путевку в полуфинал со сборной Англии.