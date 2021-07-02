Бумажные билеты в киевском транспорте выйдут из обращения 14 июля — вместо них будут электронные
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Mark Ivan / Unsplash
В Киеве в течение последнего года в коммунальном транспорте постепенно выводили из оборота разовые бумажные билеты. И с 14 июля они выйдут из обращения окончательно. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту «Киев цифровой», также их можно будет приобрести в терминалах самообслуживания, сети «Т-киоск», терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.
Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами. Напомним, что штраф за неоплаченный проезд составляет 160 гривен.
Что касается кондукторов, им предложили перейти на должность контролера или на другие свободные вакансии на предприятии. Всем, кто не продлил сотрудничество с предприятием, выплатили выходное пособие.
Первым на электронный билет перешел фуникулер — с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинской линии скоростного трамвая, 1 ноября — в городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.
Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля.
- Коммунальные предприятия «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» обратились к столичной власти с просьбой повысить тарифы на проезд или погасить убытки из-за карантина из бюджета. По их подсчетам, экономически обоснованный тариф на проезд в метро составляет 21,05 гривны, в наземном транспорте — 25,18, а в городской электричке — 78,9.
- Перевозчики говорят о значительных убытках из-за карантина. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что проезд в общественном транспорте подорожает, но не до 25 гривен.