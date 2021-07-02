Бумажные билеты в киевском транспорте выйдут из обращения 14 июля — вместо них будут электронные

Новости

Mark Ivan / Unsplash

В Киеве в течение последнего года в коммунальном транспорте постепенно выводили из оборота разовые бумажные билеты. И с 14 июля они выйдут из обращения окончательно. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Электронные билеты доступны через мобильное приложение и карту «Киев цифровой», также их можно будет приобрести в терминалах самообслуживания, сети «Т-киоск», терминалах EasyPay, IBOX, 2click. QR-билеты можно приобрести в кассах киевского метрополитена.

Сейчас идет разъяснительная работа среди пассажиров. Льготные категории населения, как и раньше, продолжат пользоваться своими льготами. Напомним, что штраф за неоплаченный проезд составляет 160 гривен.

Читайте также: В Киеве уволили всех работников коммунальной службы перевозок

Что касается кондукторов, им предложили перейти на должность контролера или на другие свободные вакансии на предприятии. Всем, кто не продлил сотрудничество с предприятием, выплатили выходное пособие.

Первым на электронный билет перешел фуникулер — с 14 сентября 2020 года. С 1 октября 2020 года оборот бумажных билетов прекратили на Троещинской линии скоростного трамвая, 1 ноября — в городской электричке. С 1 декабря полностью на электронный билет перешел скоростной трамвай на Борщаговке.

Следующим этапом стал отказ от бумажных разовых талонов в городских автобусах, троллейбусах и трамваях. Этот этап начался с 1 июля, бумажные билеты окончательно выйдут из обращения 14 июля.