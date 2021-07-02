Facebook объяснил, почему пользователи во всем мире начали получать предупреждения об экстремистском контенте
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Wendy Maeda / The Boston Globe via Getty Images
Компания Facebook объяснила, почему пользователи во всем мире начали получать предупреждения об экстремистском контенте. Это тестирование новой функции в США.
Несколько дней пользователи публикуют скриншоты сообщений от Facebook, которые при нажатии перенаправляют на службу поддержки. «Вы обеспокоены тем, что кто-то из ваших знакомых становится экстремистом?» — говорится в одном из уведомлений Facebook. Еще одно уведомление говорит о том, что пользователь мог подвергаться воздействию вредоносного экстремистского контента.
В Facebook заявили, что тестируют эту функцию в США в качестве пилотного проекта. Это часть инициативы Facebook Redirect, направленной на борьбу с экстремизмом. К проекту привлечены сторонние организации, потому сообщения могут получать не только американский пользователи.
«Этот тест — часть нашей более широкой работы по оценке способов поддержки пользователей Facebook, которые могли взаимодействовать с экстремистским контентом или могут знать кого-то, кто подвергается риску», — заявил представитель компании.
- Facebook и Instagram решили позволить пользователям скрывать количество лайков под своими сообщениями. Эта функция уже доступна на Instagram и скоро появится и в Facebook.
- Ранее Facebook объявила, что в ближайшие несколько месяцев запустит ряд звуковых функций. В частности, Live Audio Rooms, которая будет похожа на популярное приложение Clubhouse.