Представитель Путина заявил, что встреча с Зеленским не готовится. И прокомментировал его слова о украинском флаге в Москве

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Mikhail Svetlov / Getty Images

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не ведется.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, цитирует Интерфакс. Журналисты попросили его прокомментировать последние «жесткие» заявления Зеленского. В частности, Пескова спросили, является ли актуальной встреча на фоне таких заявлений.

«Подобные заявления никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. Да и, к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются», — сказал Песков.

Вместе с тем представитель Путина объяснил, почему тот называет украинцев и россиян «одним народом».

«Мы с вами [украинцами] один народ, но два разных государства. Абсолютно так и есть, это реальность, в которой мы существуем. После распада СССР мы оказались в двух разных государствах. Каждое государство является суверенным, но народ-то все равно оди», — сказал Песков.

Кроме этого, он отреагировал на слова Зеленского о том, что если бы россияне и украинцы были одни народом, над зданием Госдумы висел бы желто-голубой флаг, а в Москве в обороте были б гривны: «У нас нет желания разместить российский флаг на Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно реагировать на слова президента Зеленского».