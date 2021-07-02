Окружной админсуд Киева начал рассматривать иск рэппера Моргенштерна к СБУ

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Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского рэппера Моргенштерна к Службе безопасности Украины из-за внесения его в список лиц, угрожающих национальной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Музыкант просит суд признать действия СБУ противоправными. Также Моргенштерн просит признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры о внесении его в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности, на основании обращения СБУ. Также Моргенштерн просит суд истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства — без уведомления участников дела.