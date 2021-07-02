Окружной админсуд Киева начал рассматривать иск рэппера Моргенштерна к СБУ
- Автор:
- Олег Панфилович
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Окружной административный суд Киева открыл производство по иску российского рэппера Моргенштерна к Службе безопасности Украины из-за внесения его в список лиц, угрожающих национальной безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Музыкант просит суд признать действия СБУ противоправными. Также Моргенштерн просит признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры о внесении его в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности, на основании обращения СБУ. Также Моргенштерн просит суд истребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину.
Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства — без уведомления участников дела.
- 29 апреля 2021 года Министерство культуры Украины внесло российского рэппера в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
- Присутствие человека в таком списке запрещает ему выступать в Украине, украинские телерадиокомпании не будут транслировать контент с ним, а Госкино не сможет выдать Моргенштерну государственное удостоверение. Также это послужит одной из причин, по которой пограничники могут вообще не пустить человека на территорию Украины.
- В декабря 2019 года выступление Моргенштерна в Одессе завершилось скандалом из-за того, что он решил выйти на сцену, несмотря на объявленный траур из-за пожара, который произошел в Одесском колледже экономики и унес жизни восьми человек. Моргенштерн назвал траурные мероприятия «показухой».
- Иск Моргенштерна в СБУ поступил в суд 17 июня. 22 июня суд отложил рассмотрение, поскольку рэппер подал заявление без соблюдения требований.