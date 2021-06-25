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ОАСК отложил иск Моргенштерна к СБУ. Российский рэппер неправильно подал заявление

Автор:
София Телишевская
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Окружной административный суд Киева отложил иск Алишера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины, поскольку российский рэппер подал заявление без соблюдения требований.

Об этом суд сообщил в ответ на запрос «Радио Свобода».

Когда ОАСК начал рассматривать иск, чтобы открыть производство, то обнаружил, что в заявлении не соблюдены требования, установленные статьями 160 и 161 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Поэтому заявление «оставили без движения», предоставив срок для устранения недостатков.

Напомним, 17 июня в Окружной административный суд города Киева поступил иск от Моргенштерна, который хочет обжаловать решение СБУ о внесении его в «черный список».

  • 29 апреля 2021 года Министерство культуры Украины внесло российского рэппера в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
  • Присутствие человека в таком списке запрещает ему выступать в Украине, украинские телерадиокомпании не будут транслировать контент с ним, а Госкино не сможет выдать Моргенштерну государственное удостоверение. Также это послужит одной из причин, по которой пограничники могут вообще не пустить человека на территорию Украины.
  • В декабря 2019 года выступление Моргенштерна в Одессе завершилось скандалом из-за того, что он решил выйти на сцену, несмотря на объявленный траур из-за пожара, который произошел в Одесском колледже экономики и унес жизни восьми человек. Моргенштерн назвал траурные мероприятия «показухой».