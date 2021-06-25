ОАСК отложил иск Моргенштерна к СБУ. Российский рэппер неправильно подал заявление

Окружной административный суд Киева отложил иск Алишера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины, поскольку российский рэппер подал заявление без соблюдения требований.

Об этом суд сообщил в ответ на запрос «Радио Свобода».

Когда ОАСК начал рассматривать иск, чтобы открыть производство, то обнаружил, что в заявлении не соблюдены требования, установленные статьями 160 и 161 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Поэтому заявление «оставили без движения», предоставив срок для устранения недостатков.