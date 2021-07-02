За первый день работы рынка земли зарегистрировали более 60 соглашений. Только три из них не состоялись бы из-за моратория
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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jean wimmerlin / Unsplash
Министр аграрной политики Роман Лещенко сообщил, что за первый день работы рынка земли в Украине зарегистрировали 61 договор купли-продажи. Только три из них касались земель, на которые раньше распространялся мораторий.
Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет Интерфакс.
«По данным Госреестра имущественных прав на недвижимость, на 1 июля на основании договоров купли-продажи зарегистрировано право собственности на землю с/х назначения в количестве 61 соглашения, из них три подпадали под мораторий. То есть на всю страну у нас состоялись три соглашения по подмораторным землям с/х назначения», — отметил он.
Лещенко пояснил, что в первый день проходило в основном отчуждение земельных участков, которые подпадали под термин «личное крестьянское хозяйство».
Также министр отметил, что по прогнозам ежегодно стоимость гектара украинской земли будет расти в среднем на 7—10%.
«По нашим оценкам, рост составит около 7—10% ежегодно, поскольку украинская земля недооценивается, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены... Мы убеждены, что цена будет постоянно расти», — считает он.
- 31 марта 2020 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект о рынке земли. Его поддержали 259 нардепов. Рынок земли официально заработает с 1 июля 2021 года и не будет работать на оккупированных территориях.
- Первые два года землю смогут покупать только физические лица (граждане Украины) и не более 100 гектаров в одни руки. С 1 января 2024 года землю смогут покупать юридические лица — не более чем 10 тысяч гектаров в одни руки. Земли государственной и коммунальной собственности продавать не будут. Вопрос о продаже земли иностранцам будет решаться на Всеукраинском референдуме.