За первый день работы рынка земли зарегистрировали более 60 соглашений. Только три из них не состоялись бы из-за моратория

Новости

jean wimmerlin / Unsplash

Министр аграрной политики Роман Лещенко сообщил, что за первый день работы рынка земли в Украине зарегистрировали 61 договор купли-продажи. Только три из них касались земель, на которые раньше распространялся мораторий.

Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет Интерфакс.

«По данным Госреестра имущественных прав на недвижимость, на 1 июля на основании договоров купли-продажи зарегистрировано право собственности на землю с/х назначения в количестве 61 соглашения, из них три подпадали под мораторий. То есть на всю страну у нас состоялись три соглашения по подмораторным землям с/х назначения», — отметил он.

Лещенко пояснил, что в первый день проходило в основном отчуждение земельных участков, которые подпадали под термин «личное крестьянское хозяйство».

Также министр отметил, что по прогнозам ежегодно стоимость гектара украинской земли будет расти в среднем на 7—10%.

«По нашим оценкам, рост составит около 7—10% ежегодно, поскольку украинская земля недооценивается, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены... Мы убеждены, что цена будет постоянно расти», — считает он.