Команда Трампа запустила социальную сеть Gettr, очень похожую на Twitter

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Mark Wilson / Getty Images

Команда бывшего президента США Дональда Трампа запустила свою социальную сеть, которая интерфейсом очень похожа на Twitter. Бета-версия соцсети Gettr стала доступна 1 июля. Официальный старт назначен на 4 июля — День независимости США.

Об этом пишет Politico.

Gettr позволяет делать записи в 777 символов, загружать видео длительностью до трех минут и вести прямые трансляции. При этом, пользователи могут импортировать из Twitter контент и подписчиков, если у них есть профили в Gettr.

Указано, что новая соцсеть призвана «защищать свободу слова, пропагандировать здравый смысл, бороться с монополизмом социальных сетей и создать настоящий рынок идей».

Возглавил платформу экс-спикер Трампа Джейсон Миллер. Также в проекте участвует бывший директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Тим Мерто. Какое отношение к платформе имеет сам Трамп, пока не ясно. Также непонятно, будет ли он использовать Gettr для общения со сторонниками.