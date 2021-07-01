Российские силовики вновь заявили о задержании «украинских радикалов» из неизвестной организации «М.К.У.»

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Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Белгороде очередной группы из якобы украинской молодежной радикальной организации «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»), в которую входили 7 человек.

Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ заявляет, что задержала 21-летнего главаря ячейки «М.К.У.», его 16-летнего родного брата, а также лиц от 16 до 25 лет. Указано, что они пропагандировали в сети культ массового убийства, разжигали межнациональную рознь и выступали за создание «государства из людей белой расы» на территории Белгородской области. Группа активно призывала к убийствам, именуя их «акциями прямого действия».

Главаря ячейки взяли под стражу, другие фигуранты ждут назначения меры пресечения. Главарю вменяют шесть уголовных статей, в том числе призывы к терроризму и реабилитацию нацизма.