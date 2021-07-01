Российские силовики вновь заявили о задержании «украинских радикалов» из неизвестной организации «М.К.У.»
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Белгороде очередной группы из якобы украинской молодежной радикальной организации «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»), в которую входили 7 человек.
Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
ФСБ заявляет, что задержала 21-летнего главаря ячейки «М.К.У.», его 16-летнего родного брата, а также лиц от 16 до 25 лет. Указано, что они пропагандировали в сети культ массового убийства, разжигали межнациональную рознь и выступали за создание «государства из людей белой расы» на территории Белгородской области. Группа активно призывала к убийствам, именуя их «акциями прямого действия».
Главаря ячейки взяли под стражу, другие фигуранты ждут назначения меры пресечения. Главарю вменяют шесть уголовных статей, в том числе призывы к терроризму и реабилитацию нацизма.
- В феврале в Воронеже ФСБ тоже задерживала предполагаемых сторонников группы «М.К.У.». После публикации информации об их задержании Facebook обозначила статьи как «ложные» и заблокировала их. Как стало известно, организация StopFake выяснила, что в Воронеже по обвинению в экстремизме задержали трех местных жителей, граждан РФ, которые ранее были членами организации «Русский корпус» и не имеют никакого отношения к Украине.
- В апреле ФСБ сообщала о задержании 16 сторонников «М.К.У.» в ряде городов России — Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе (Краснодарский край), Пущино (Московская область), Переславле-Залесском (Ярославская область). В мае в Саратове задержали еще 14 якобы сторонников «М.К.У.».