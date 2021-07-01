Евро-2020: УЕФА назначил арбитра на матч Украина — Англия. Он уже судил игру украинцев на этом турнире

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Пресс-служба Украинской ассоциации футбола

Матч четвертьфинала Чемпионата Европы по футболу 3 июля между сборными Украины и Англии рассудит немецкий арбитр Феликс Брых.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

На линиях ему будут помогать соотечественники Марк Борш и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять испанец Карлос дель Серро Гранде.

Арбитр системы видеоповторов VAR — Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR — Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR — Бастиан Данкерт (все — Германия).

Брых обслуживал стартовый матч сборной Украины на Евро-2020. В нем команда Андрея Шевченко уступила Нидерландам со счетом 2:3.