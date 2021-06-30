Al Arabiya: Владелец контейнеровоза Ever Given согласился возместить Суэцкому каналу $540 миллионов

Новости

Владелец контейнеровоза Ever Given, который в марте полностью перекрыл движение в Суэцком канале, возместит $ 540 миллионов.

Об этом пишет Al Arabiya.

По информации издания, стороны «подписали принципиальное соглашение», которое включает, в частности, отказ сторон от любых жалоб. Также соглашение включает переоснащение канала, в частности, приобретение новой буксировочной техники. Владельцем контейнеровоза является японская компания Shui Kesen.

В конце мая сообщалось, что власти Египта пересчитает сумму компенсации за блокирование Суэцкого канала, которую требует от владельца контейнеровоза Ever Given.