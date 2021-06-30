Al Arabiya: Владелец контейнеровоза Ever Given согласился возместить Суэцкому каналу $540 миллионов
- Автор:
- Олег Панфилович
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Владелец контейнеровоза Ever Given, который в марте полностью перекрыл движение в Суэцком канале, возместит $ 540 миллионов.
Об этом пишет Al Arabiya.
По информации издания, стороны «подписали принципиальное соглашение», которое включает, в частности, отказ сторон от любых жалоб. Также соглашение включает переоснащение канала, в частности, приобретение новой буксировочной техники. Владельцем контейнеровоза является японская компания Shui Kesen.
В конце мая сообщалось, что власти Египта пересчитает сумму компенсации за блокирование Суэцкого канала, которую требует от владельца контейнеровоза Ever Given.
- 23 марта судно MV Ever Given компании Evergreen, которое шло под флагом Панамы, село на мель на юге Суэцкого канала. 400-метровый контейнеровоз врезался в берег и полностью перекрыл движение. Причиной аварии назвали сильный ветер и бурю.
- Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. 25 марта судоходство в канале остановили, а владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.
- Утром 29 марта Ever Given сняли с мели. Египет требует почти миллиард долларов компенсации. Судно не выпустят до выплаты компенсации.
- Суэцкий канал теперь будут расширять.