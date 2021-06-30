Профильный комитет Рады поддержал законопроект Зеленского об олигархах

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Струмковський Владимир / УНИАН

Комитет по нацбезопасности и обороны поддержал законопроект Владимира Зеленского об олигархах и рекомендовал принять его за основу.

Соответствующая трансляция заседания комитета шла на странице в Facebook.

Комитет также рекомендовал нардепам сократить срок подготовки документа ко второму чтению. За соответствующее решение высказались 9 членов комитета, против проголосовали четверо и еще один воздержался.

Также на комитете отклонили все альтернативные законопроекты. Сам документ будет рассмотрен на заседании Рады 1 июля.