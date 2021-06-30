Профильный комитет Рады поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Drew Taylor / Unsplash
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал принять за основу законопроект о легализации медицинского каннабиса №5596.
Об этом пишет «Интерфакс».
Документ предлагает разрешить использование экстракта каннабиса исключительно в медицинских целях, а выращивание марихуаны будет разрешено только по лицензии и только для медпрепаратов.
Согласно законопроекту, принимать медицинский каннабис разрешат пациентам с онкологией, эпилепсией и другими болезнями.
Также комитет отклонил альтернативный законопроект №5596-1. Эксперты отметили, что тот документ только создал бы препятствия на пути к легализации.
- 2 июня в Верховную Раду внесли законопроект №5596, который предлагает разрешить использование каннабиса в медицинских и научных целях. Среди авторов документа — депутаты фракций «Голос», «Слуга народа», «Европейская солидарность», а также внефракционные нардепы.
- Почти все эксперты и правозащитники высказались в поддержку этого законопроекта. Они также рассказали, что текст и нормы закона согласованы с правоохранителями и представителями религиозных организаций.
- Законопроекты о легализации медицинского каннабиса регистрировали в Раде в 2016, 2019 и 2020 годах. Вопрос об использовании марихуаны для лечения тяжелобольных людей обсуждают в Украине не первый год. Активисты регулярно выходят на «Конопляный марш», а некоторые пациенты в Украине судятся за право лечиться каннабисом.