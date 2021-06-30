Аэропорт «Житомир» открывают для международных рейсов

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Аэропорт «Житомир» имени Сергея Королева станет международным. Правительство согласовало открытие в нем пункта пропуска через госграницу.

Соответствующее решение приняли сегодня, 30 июня, на заседании Кабинета министров.

Кабмин постановил открыть международный пункт для грузового и пассажирского воздушного сообщения. Он будет работать круглосуточно.

В пояснительной записке к проекту распоряжения указано, что сейчас аэропорт «Житомир» является работоспособным дочерним предприятием, которое может обеспечивать посадку, взлет, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.