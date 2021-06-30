Ким Чен Ын заявил, что в Северной Корее из-за пандемии произошел «большой кризис»

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в стране произошел «большой кризис», который связан с пандемией коронавируса и, в свою очередь, поставил под угрозу безопасность страны и ее граждан. Об этом он заявил на заседании правящей Трудовой партии Северной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство страны.

По его словам, ошибки, допущенные при противоэпидемической работе, привели к некоему «серьезному инциденту», который поставил под угрозу безопасность страны и ее населения. О каком именно инциденте идет речь, он не уточнил.

Ким также уволил высокопоставленных членов партии, добавив, что они «пренебрегли выполнением важных решений» по государственной кампании по предотвращению чрезвычайной эпидемии. Кого именно уволили — неизвестно. В то же время Reuters сообщает, что на заседании руководство партии объявило о замене нескольких членов политбюро, секретарей Центрального комитета партии и должностных лиц нескольких государственных агентств. Однако, связано ли это с проваленной борьбой с коронавирусом — неизвестно.

Северная Корея не раз заявляла, что в стране коронавируса нет. Однако в июле 2020 года Ким Чен Ын заявил о первом случае подозрения на COVID-19 и созвал экстренное заседание политбюро Трудовой партии. По состоянию на 30 июня 2021 года страна ни разу не отчиталась перед ВОЗ хотя бы об одном случае заражения или смерти от коронавируса.

В января 2020 года КНДР закрыла наземные, морские и воздушные границы, а также ввела серьезные ограничения на передвижение внутри страны. Хотя страна и имеет доступ к вакцинам через механизм ВОЗ COVAX, однако власти не разрешили въезд иностранным гуманитарным работникам и медицинским экспертам для доставки препаратов.