Instagram тестирует ссылки в сторис для всех пользователей. Они будут в формате стикеров
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Videvo
Instagram запустил тестирование ссылок в сторис для всех пользователей. Ранее такая возможность была только у верифицированных пользователей, у которых больше 10 тысяч подписчиков.
Об этом пишет The Verge.
Новая функция позволит всем пользователям добавить ссылку в историях для быстрого доступа к веб-странице. Ссылка будет в формате стикера, по аналогии с отметкой профиля или геотегом. Открыть ее можно будет одним нажатие — от привычного свайпа в Instagram решили отказаться.
Ссылки хотят внедрять только в сторис. В посты для ленты они не предусмотрены.
Instagram для тестирования уже предоставил доступ к функции некоторым пользователям. Разработчики хотят посмотреть, какой контент будут постить люди и сколько будет спама и дезинформации.
- В мае в Instagram появилась новая функция — местоимения в профиле для обращения.
- До этого в соцсети увеличили лимит участников совместных эфиров до четырех. В Instagram появились «комнаты».
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