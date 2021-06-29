Рада соберется на еще одно внеочередное заседание и рассмотрит законопроект об олигархах
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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УНІАН / Кузьмин Александр
Верховная Рада соберется 1 июля на еще одно внеочередное заседание. На повестке дня будут девять законопроектов.
Об этом пишет пресс-служба парламента.
Заседание начнется в 16 часов 1 июля. Главным законопроектом среди тех, которые вынесут на рассмотрение, станет президентский законопроект об олигархах.
Также нардепы рассмотрят законопроект Зеленского о коренных народах и об отмене свободной экономической зоны «Крым».
В повестке дня и законопроект, предусматривающий направление части средств из программы «Большая стройка» на программу «Большая реставрация».
- Напомним, что Зеленский 2 июня подал в Верховную Раду свой законопроект о деолигархизации. Также глава государства заявил о намерении вынести вопрос о статусе олигархов на всеукраинский референдум.
- Согласно законопроекту определять, кто является олигархом, будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по четырем критериям. Затем олигархов будут вносить в соответствующий реестр, доступ к которому будет публичным. Сам закон об олигархах после вступления в силу будет действовать 10 лет.
- Министр юстиции Денис Малюська заявил, что критериям, по которым могут внести в реестр олигархов, соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.