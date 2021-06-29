Украина продолжит поддерживать беларусов: Кулеба прокомментировал заявление Лукашенко о выходе из «Восточного партнерства»

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Брессонова Ани / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусский народ исторически принадлежит к европейской семье народов, независимо от решения «власти» выйти из «Восточного партнерства». Поэтому Украина продолжит поддерживать белорусов.

Об этом он написал в Twitter, комментируя заявление Министерства иностранных дел Беларуси о намерении разорвать связи с Евросоюзом в ответ на санкции.

«Можно заявить о выходе из «Восточного партнерства», но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправления исторических ошибок Александра Лукашенко», — написал Кулеба.

Напомним, накануне Министерство иностранных дел Беларуси вызвало руководителя представительства ЕС в Минске Дирку Шубеля и выступило с заявлением «в связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси».