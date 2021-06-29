Смешивание вакцин Pfizer и AstraZeneca образует больше антител, чем введение одинаковых препаратов
- Автор:
- София Телишевская
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Tim Reckmann / Flickr
Предварительные результаты исследования ученых из Оксфордского университета свидетельствуют о том, что смешивание вакцин против коронавируса Pfizer от BioNTech и AstraZeneca также формирует иммунитет до COVID-19.
Об этом говорится в исследование, обнародованном на репозитории SSRN. Выводы пока еще не рецензированные независимыми экспертами.
Ученые исследовали формирование иммунитета у 850 волонтеров в возрасте от 50 лет. Их прививали двумя дозами различных и идентичных препаратов.
Выяснилось, что все комбинации приводили к формированию достаточного иммунитета до COVID-19. Однако две дозы AstraZeneca привели к образованию меньшего количества антител, но введение сначала дозы AstraZeneca, а затем Pfizer — до наибольшего количества Т-клеток.
Интервал вакцинации составлял четыре недели. В Оксфордском университете обещают в июле представить результаты по введению вакцин с 12-недельным интервалом — это может привести к большей эффективности препаратов.
- В начале июня Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации посоветовал жителям страны при необходимости «смешивать» вакцины при первой и второй прививке. Речь идет о сочетании вакцин AstraZeneca-Oxford, Pfizer-BioNTech или Moderna. Жители страны, которые сделали первую прививку вакциной AstraZeneca, смогут получить вторую препаратами Pfizer и Moderna без негативного влияния на здоровье, поскольку для изготовления обеих вакцин используют схожую технологию мРНК.