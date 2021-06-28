В Индийском океане горел контейнеровоз с украинскими моряками. МИД уточняет информацию
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Индийском океане недалеко от берегов Шри-Ланки 25 июня произошел пожар на контейнеровозе MSC Messina с украинскими моряками на борту.
Как пишет Seafarers Journal, в машинном отделении погиб 20-летний моряк из Одессы, для которого это был второй рейс. Остальные члены экипажа без связи находятся на аварийном судне.
По неподтвержденным данным, пожар начался в машинном отделении.
Береговая охрана Индии сообщила, что контейнеровоз шел из Шри-Ланки в Сингапур. По ее данным, на борту было 28 моряков, один погиб.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в Twitter, что информация об украинцах проверяется.
- 17 июня у берегов Шри-Ланки затонуло сгоревшее судно с химикатами, что стало причиной экологической катастрофы. На дно с каркасом корабля X-Press Pearl ушло 25 тонн азотной кислоты и других химикатов.
- Ранее СМИ показали видео крушения сухогруза Arvin с украинцами на борту. Arvin затонул в Черном море у берегов Турции 17 января. На его борту были 10 украинцев и двое иностранцев. Спасти удалось шестерых моряков (пять украинцев и одного гражданина России). Тела погибших искали двое суток. Капитан корабля не выжил.