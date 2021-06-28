Беларусь остановила свое участие в «Восточном партнерстве» ЕС и отзывает посла

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Valery Sharifulin / TASS / Getty Images

Беларусь после введения санкций против режима Александра Лукашенко приостанавливает свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» и начинает процедуру приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.

Постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю предложено выехать в Брюссель, чтобы «довести своему руководству позицию беларусской стороны о неприемлемости давления и санкций».

Также Беларусь запрещает въезд в страну лицам из ЕС, которые содействовали введению санкций.