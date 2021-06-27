В Британии на автобусной остановке нашли документы Минобороны — они касаются недавнего прохода через Черное море

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В Великобритании в графстве Кент на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender и британских вооруженных силах.

Об этом сообщает BBC.

В одном пакете документов обсуждалась возможная реакция России на проход корабля через украинские воды у берегов оккупированного Крыма. Другой подробно описывает планы возможного военного присутствия Британии в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.

Правительство заявило, что уже начало расследование. Представитель Министерства обороны отметил, что один из сотрудников сообщал о потере конфиденциальных оборонных документов на 50 страниц.

BBC пишет, что эти документы подтверждают: проход британского эсминца вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Документы, касающиеся эсминца Defender, показывают, что миссию «мирный проход через украинские территориальные воды» провели с четким пониманием того, что Россия может ответить агрессивно, если эсминец Defender приблизится к оккупированному Крыму.

Серия слайдов показывает два варианта маршрута, один из которых описан как «безопасный и профессиональный транзит из Одессы в Батуми», другой более короткий — недалеко от юго-западного побережья Крыма. Этот маршрут, как говорится на одном из слайдов, «позволит взаимодействовать с украинским правительством, потому что Великобритания признает эту территорию украинскими территориальными водами».

В Минобороны также выделили три возможных ответа со стороны России: от «безопасно и профессионально» до «ни безопасно, ни профессионально».

Также рассматривали альтернативный маршрут — HMS Defender мог бы держаться подальше от спорных вод. В презентации отмечалось, что это позволило бы избежать конфронтации, но были риски, что Россия может показать это как страх Великобритании.

В документе говорится, что недавние взаимодействия в восточном Средиземноморье между российскими войсками и авианосной ударной группой во главе с авианосцем «Королева Елизавета» были ничем не примечательными и «соответствовали ожиданиям». Но в Минобороны Британии знали, что это скоро изменится.