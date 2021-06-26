Китай отрицает шантаж Украины вакциной из-за поддержки заявления о уйгурах
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- Костя Андрейковец
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Kevin Frayer / Getty Images
Китай отрицает, что требовал у Украины отказаться от призыва к более тщательному изучению прав человека в китайском Синьцзяне, угрожая срывом поставок вакцины от COVID-19.
Об этом говорится в заявлении посольства Китая в Украине.
«Китай не предоставляет вакцины или другие противоэпидемические средства другим странам в обмен на определенную выгоду, не имеет никаких геополитических целей и не выдвигает никаких политических условий [...]. Китай продолжит поставки вакцины в Украине», — сказано в заявлении.
- Во вторник, 22 июня, Канада передала в Совет по вопросам соблюдения прав человека в Женеве заявление, в котором Китай призывают обеспечить беспрепятственный доступ международных наблюдателей в Синьцзян-Уйгурский автономный регион, где проживают уйгуры и другие национальные меньшинства. Украина стала 45-м государством, это заявление поддержал.
- Уже в четверг, 24 июня, Украина исключила себя из списка государств, поддерживающих заявление.
- Associated Press со ссылкой на источники писало, что Китай предупредил Киев о готовности заблокировать поставки 500 тисяч доз вакцины CoronaVac, если Украина не откажется от призыва.
- Украина имеет два контракта с китайской компанией Sinovac, которая разработала вакцину от коронавируса CoronaVac. Один из них на 1,9 миллиона доз, второй на 5,3 миллиона доз. Этим препаратом делают прививки в центрах массовой вакцинации, которых в Украине сейчас 130.