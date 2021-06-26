Китай отрицает шантаж Украины вакциной из-за поддержки заявления о уйгурах

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Китай отрицает, что требовал у Украины отказаться от призыва к более тщательному изучению прав человека в китайском Синьцзяне, угрожая срывом поставок вакцины от COVID-19.

Об этом говорится в заявлении посольства Китая в Украине.

«Китай не предоставляет вакцины или другие противоэпидемические средства другим странам в обмен на определенную выгоду, не имеет никаких геополитических целей и не выдвигает никаких политических условий [...]. Китай продолжит поставки вакцины в Украине», — сказано в заявлении.