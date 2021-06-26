Торнадо в Чехии: число жертв возросло до 13 человек, начались восстановительные работы
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Власти Южной Моравии (юго-восток Чехии) сообщили о 13 погибших из-за недавнего торнадо. В больницах остаются более 50 человек.
Об этом сообщает чешский портал iDNES.
Со всей страны в пострадавшую местность прибыли военные, полицейские, ремонтно-строительные бригады, медики и психологи. В пострадавших городах Годонине, Бржецлаве и в четырех соседних селах начались восстановительные работы.
Серьезно повреждены 1 200 домов. Некоторые из них будут снесены. Без электричества до сих пор остается около 3 тысяч домовладений.
- Вечером 24 июня на города Годонин, Бржецлав и села Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес, Микульчице обрушился ураган, который перерос в торнадо. Метеорологи сообщали, что скорость ветра достигала 322 км/ч. Стихия нанесла многомиллионный ущерб и почти полностью уничтожила село Грушки.
- Изначально сообщалось о почти 300 раненых и 5 погибших.