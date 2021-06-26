Хакеры майнят криптовалюту через вирусы в играх GTA V, Far Cry 5 и The Sims 4
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Хакеры с помощью вируса Crackonosh за три последних года (с июня 2018 года по июнь 2021 года) намайнили криптовалюты Moreno на $2 миллиона. Вирус распространялся через файлы в видеоиграх.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на отчет разработчика антивируса Avast.
Crackonosh обнаружили в играх NBA 2019, GTA V, Far Cry 5, The Sims 4 и Jurassic World Evolution, которые можно скачать на торрентах. По данным Avast, от вируса пострадали около 220 тысяч компьютеров в мире, но реальные данные, вероятно, гораздо выше. В основном вирус поразил компьютеры в Бразилии, Индии, Филиппинах и США.
Crackonosh после попадания в компьютер начинает использовать всю вычислительную мощность устройства для майнинга криптовалюты. Компьютер резко замедляет скорость работы, а пользователям приходят большие счета за электричество. При этом Crackonosh может отключать обновление на ПК с Windows и удалить антивирус.
Подобные вирусы выявляют в читерских программах для игр и на платформе Steam. Во время пандемии коронавируса количество атак на геймеров выросло на 340%.
- В июне компания Electronic Art подверглась хакерской атаке. Хакеры украли движок для игр Battlefield и FIFA.
- В феврале хакеры взломали серверы разработчика игры Cyberpunk 2077. Они угрожали опубликовать украденные документы и в итоге начали продавать исходные коды.