Укргидрометцентр предупреждает о ливнях и грозах

Новости

Tobias Franz / Flickr

В Украине 26 июня в западных, северных и южных областях ожидают грозы и местами сильные ливни. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

Также 26 июня в северных, восточных, Тернопольской, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В воскресенье, 27 июня, в северных, центральных и южных областях тоже прогнозируют местами грозы и сильные ливни.

Укргидрометцентр

Отметим, что на западе Украины в пятницу, 25 июня, в некоторых областях прошла сильная буря. Мощные порывы ветра и сильный ливень наделали беды, в частности, во Львове. В городах повалены деревья, пробиты крыши в зданиях, повреждены пути и есть пострадавшие.