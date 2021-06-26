Разведка США обнародовала отчет об НЛО — она не может объяснить появление этих объектов

Новости

Pentagon

Управление национальной разведки США обнародовало отчет о неустановленных летающих объектах — у него нет объяснений появления этих НЛО, которые замечали военные.

В отчете говорится, что с 2004 до 2021 года об этом явлении поступило 144 сообщения, но все, кроме одного, остаются необъяснимым. Это не исключает возможности того, что объекты имеют внеземное происхождение.

В 80 случаях объекты были зафиксированы несколькими датчиками. Еще в 18 случаях сообщалось о «необычной траектории движения или о необычных характеристиках полета» летающих объектов. Один из таких загадочных предметов, согласно отчету, вероятно, оказался большим воздушным шаром, который терял воздух. Остальные — 143 случая — так и остались неясными. Управление заявило, что им не хватает информации, чтобы дать конкретное объяснение этим инцидентам. В отчете названы 5 категорий, к которым, вероятно, можно отнести летающие объекты:

воздушные шары, дроны, мусор и птицы;

природные атмосферные явления, такие как кристаллы льда, влажность или колебания температуры;

новые разработки или секретные программы США;

возможные технологии таких государств, как Россия и Китай, или частных лиц;

другое.

В отчете отмечается, что эти объекты создают проблему для безопасности полетов и могут угрожать национальной безопасности США.

Потребность в этом отчете появилась после того, как американские военные сообщили о многочисленных случаях, когда в небе наблюдали беспорядочно двигающиеся объекты. В августе прошлого года Пентагон даже основал Целевую группу по неопознанным воздушным явлениям. Работа группы заключалась в «выявлении, анализе и каталогизации» этих событий, а также в понимании природы и происхождения НЛО.

Напомним, что в апреле 2020 года Пентагон официально опубликовал видеозаписи, на которых запечатлен перехват военными самолетами неопознанных летающих объектов. Кадры перехвата сняли экипажи американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах. Все три ролика ранее уже оказывались в открытом доступе в результате «несанкционированной публикации в 2007 и 2017 годах», а ВМС США признали подлинность этих видео.