В Украине за сутки снова сделали рекордное количество прививок от коронавируса

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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images

В Украине за сутки 25 июня сделали рекордные 97 130 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 36 540 человек, вторую — 60 590. Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.

Предыдущий рекорд по количеству прививок зафиксировали за сутки 24 июня — тогда их сделали 96 180.

Всего с начала кампании сделали 2 422 475 прививок: первую дозу получили 1 871 509 человек, вторую (то есть завершили процесс вакцинации) — 550 966.

Что касается больных коронавирусом, то за сутки 25 июня выявили 756 новых случаев. Больше всего в Киеве (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях. За минувшие сутки умерли 35 человек, а выздоровели 1 835.

Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 233 546 больных коронавирусом, из них выздоровели 2 161 972 человека, умерли 52 269.