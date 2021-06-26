В Украине за сутки снова сделали рекордное количество прививок от коронавируса
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Jens Schlueter / Stringer / Getty Images
В Украине за сутки 25 июня сделали рекордные 97 130 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 36 540 человек, вторую — 60 590. Об этом Министерство здравоохранения сообщило в Facebook.
Предыдущий рекорд по количеству прививок зафиксировали за сутки 24 июня — тогда их сделали 96 180.
Всего с начала кампании сделали 2 422 475 прививок: первую дозу получили 1 871 509 человек, вторую (то есть завершили процесс вакцинации) — 550 966.
Что касается больных коронавирусом, то за сутки 25 июня выявили 756 новых случаев. Больше всего в Киеве (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях. За минувшие сутки умерли 35 человек, а выздоровели 1 835.
Всего с начала пандемии в Украине выявили 2 233 546 больных коронавирусом, из них выздоровели 2 161 972 человека, умерли 52 269.
- 23 июня у двух человек в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта», который распространился из Индии и считается более агрессивным, чем другие. В Александровскую больницу госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России. Из-за этого штамма Украина ввела дополнительные ограничения на въезд.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России. В то же время производители вакцин уверяют, что их препараты остаются эффективными и против штамма «Дельта».