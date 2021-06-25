«Данилов ввел в заблуждение президента». Бизнесмен Фукс готовится судиться с Украиной из-за введения против него санкций

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Бизнесмен Павел Фукс собирается судиться с Украиной из-за введения против него санкций.

Об этом он заявил в интервью изданию «Страна».

«Я сдал российский паспорт и послал нашим органам власти все выписки. Украина достаточно демократическое государство, поэтому я буду судиться. Если я проиграю суды и они смогут доказать, что у меня есть российский паспорт, как утверждает товарищ Данилов, то буду думать, как жить апатридом. А если я докажу, что я его сдал вовремя и все по-честному по всем срокам, то они не могут меня лишить паспорта», — рассказал Фукс.

По словам бизнесмена, он нанял консилиум юристов из ведущих юркомпаний, которые уже получили из российских госструктур все необходимые документы, в частности, посольства РФ.

«Мои юристы прыгают до потолка. Говорят, что они даже не рассчитывали на такую удачу, что Данилов сможет не проанализировать ситуацию и дать мне возможность выиграть в суде. Потому что его документы непонятно, откуда он взял, а у меня документы с официальных сайтов МВД РФ. Я честно не понимаю, на что они рассчитывают, на какой-то хайп или беспредел. Президент на это не пойдет. У меня хорошая перспектива в судах», — заверил он.

К тому же Фукс отметил, что он сейчас находится одновременно под санкциями России и Украины, а также уточнил, что отказался от российского паспорта в августе 2017 года, а через полтора года получил украинское гражданство.

«Я думаю, что я единственный человек, который находится в санкциях в двух странах. Это просто невероятно, я гордился тем, что я был в санкциях с топ-чиновниками и бизнесменами нашей страны, а сейчас меня обвиняют в том, что я на самом деле российский гражданин, на которого уголовные дела в России», — добавил он.

В то же время бизнесмен обвинил секретаря СНБО Алексея Данилова в дезинформации президента.

«Представьте, он принес доклад и сказал: так и так, а у Фукса российское гражданство. Затем президент, скорее всего, уточнил, точна ли эта информация. А Данилов на голубом глазу отрапортовал: «Точно, 100%! Мне Бродский сказал». Ну, давайте, раз точно, — сказал президент. Так я себе представляю эту систему принятия решений. Данилов ввел в заблуждение президента, а Данилова запутал Бродский», — рассказал Фукс.

Отдельно бизнесмен заверил, что не имеет никакого отношения к газовой компании «Голден Деррик», которой, по неподтвержденным данным, он якобы руководит, и предложил «отдать в бюджет» все имущество компании.

«Я не имею к ней никакого отношения. Я хочу, чтобы президент и все службы все оттуда забрали в госбюджет, как можно больше продали и получили денег. Я только счастлив. Если я могу чем-то в этом помочь, я хочу, чтобы мне поставили такие задачи, что я должен сделать, — я все сделаю», — отметил он.