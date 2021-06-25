Президент Молдовы Санду подает в суд из-за заявлений депутатов о причастности ее администрации к похищению украинского судьи Чауса

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Синиця Олександр / УНІАН

Президент Молдовы Майя Санду подаст в суд на двух депутатов от Партии социалистов после того, как они заявили, что к похищению украинского судьи Николая Чауса из Кишинева причастна Администрация президента.

Об этом сообщает TV8.

Речь идет о двух депутатах-социалистах Адриане Лебединском и Григоре Новаке, которые 24 июня заявили, что институт президента причастен к похищению Чауса. Майя Санду назвала эти заявления ложью: «Я слышала эту ложь несколько раз. Эти социалисты настаивают на ней. Я пойду в суд и попрошу предоставить доказательства. Доказательств нет, потому что я не принимала участия в этом деле. Мне очень жаль, что государственные учреждения не смогли узнать об этом похищении и предотвратить его».

Лебединский и Новак были членами парламентской комиссии по расследованию обстоятельств возможного похищения Чауса. Новак 24 июня заявил: «Комиссия заслушала несколько человек, представителей ведомств. Мы вышли на след похитителей Чауса и обнаружили в этом преступлении сговор государственных учреждений. Следы этого преступления ведут и в президентуру. Со стороны президентского института не было проявлено готовности к сотрудничеству, при том что мы отправили туда несколько запросов».

Николай Чаус был судьей Днепровского суда Киева с октября 2002 года. 9 августа 2016 его задержали, когда он получал взятку в $150 тысяч. Вместо этого он должен был принять нужное решение по делу о торговле наркотиками. Чтобы арестовать Чауса, нужно было решение парламента, а он был на каникулах. Уже на следующий день Чаус не пришел на работу. В конце концов он оказался в Молдове и попросил там политического убежища — 3 марта 2021 года ему отказали. Украина подала запрос об экстрадиции.

3 апреля 2021 года адвокаты Чауса сообщили о его похищении. По их словам, его похитила в центре столицы Молдовы группа вооруженных людей и вывезла в неизвестном направлении.