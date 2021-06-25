Кабмин ввел дополнительные ограничения на въезд в Украину из-за варианта коронавируса «Дельта»

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Кабинет министров ввел новые ограничения на границе для противодействия варианту коронавируса «Дельта», которые начнут действовать со 2 июля.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства 25 июня, сообщил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу», — рассказал он.

В частности, люди, прибывающие из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, России, Португалии (также если они находились на территории этих стран не менее семи дней в течение последних двух недель), должны пройти экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля).

В случае положительного результата они обязаны находиться на самоизоляции или обсервации. От зоны пограничного контроля до санитарных зон, которые обустраиваются вне территории пунктов пропуска, граждан будут сопровождать сотрудники Нацполиции. Оттуда людей доставят в места обсервации или учреждения здравоохранения для госпитализации.

Пограничники могут отказать в пересечении границы людям, у которых нет результатов теста, или в случае отказа его проходить. На детей до 12 лет нововведение не распространяется.

Также в Кабмине отметили, что список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.