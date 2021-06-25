В Пентагоне тоже назвали фальшивыми заявления россиян об «обстреле» британского эсминца

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В Пентагоне считают примером дезинформации заявления России о якобы «обстреле» британского эсминца Defender у берегов аннексированного Крыма.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, в Великобритании четко подтвердили, что никаких выстрелов в сторону корабля не было.

«Этого просто не было», — сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов.