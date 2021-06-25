Довженко-Центр заявил о возможном банкротстве из-за приватизации двух корпусов

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Герман Кригер. Dovzhenko Centre

Национальный центр Александра Довженко заявил, что Фонд госимущества приказом от 1 июня выставил два его корпуса на приватизацию. Всего в организации есть четыре корпуса.

«Довженко-Центр» видит в этом угрозу банкротства, говорится в заявлении.

О приватизации работники узнали 11 июня, когда получили письмо от регионального отделения Фонда госимущества в Киеве.

«Решение о приватизации приняли после того, как Министерство культуры и информационной политики предоставило свое «молчаливое согласие», — предполагают в Центре и уверяют, что здания, которые планируют приватизировать, приносят доход в размере 15 миллионов гривен в год.

Таким образом продаже зданий может стать угрозой банкротства для Центра, поскольку речь идет о 50% годового валового дохода. Поэтому учреждение просит министра культуры Александра Ткаченко вмешаться в ситуацию.