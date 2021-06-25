Довженко-Центр заявил о возможном банкротстве из-за приватизации двух корпусов
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- София Телишевская
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Герман Кригер. Dovzhenko Centre
Национальный центр Александра Довженко заявил, что Фонд госимущества приказом от 1 июня выставил два его корпуса на приватизацию. Всего в организации есть четыре корпуса.
«Довженко-Центр» видит в этом угрозу банкротства, говорится в заявлении.
О приватизации работники узнали 11 июня, когда получили письмо от регионального отделения Фонда госимущества в Киеве.
«Решение о приватизации приняли после того, как Министерство культуры и информационной политики предоставило свое «молчаливое согласие», — предполагают в Центре и уверяют, что здания, которые планируют приватизировать, приносят доход в размере 15 миллионов гривен в год.
Таким образом продаже зданий может стать угрозой банкротства для Центра, поскольку речь идет о 50% годового валового дохода. Поэтому учреждение просит министра культуры Александра Ткаченко вмешаться в ситуацию.
- 28 мая 2020 года Национальный центр Александра Довженко объявил о наступлении состояния неплатежеспособности — оборотные средства предприятия исчерпаны.
- Генеральный директор Национального центра Александра Довженко Иван Козленко подал в отставку. Свое решение он объяснил тем, что центр не получил финансирования, что может привести к банкротству. Глава Госкино заявляла, что центру хватит и 3,6 млн грн.
- В июле 2020 года Национальный центр Александра Довженко получил 7,6 млн гривен, выделение которых накануне одобрило Министерство финансов, подписав бюджетный паспорт.