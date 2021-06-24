Зеленский объяснил, почему решил использовать СНБО как инструмент влияния

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Офіс президента України / Facebook

Совет национальной безопасности и обороны решили использовать как инструмент влияния, поскольку именно он могла стать быстрой «реакцией или предохранителем» для сложившейся ситуации.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью «VIP с Натальей Мосейчук».

«Я помню, что мы собрались командой - надо быстро действовать, какие есть варианты? Вариант А — очень быстро менять законодательство, Б — остановить это. Мы выбрали Б, а затем А. Потому что надо было действовать очень быстро. Мы пришли менять страну, давайте ее менять. Поэтому все, что у меня есть под рукой, вся власть, все мое оружие — а СНБО одно из видов оружия и я его применяю», — пояснил президент.

Также Зеленский рассказал, что лично встречался с главой Конституционного суда Александром Тупицким и сказал ему, что законопроекты надо менять поправками, но не разрушать их.

Однако президент говорит, что судья не понял его, поэтому Зеленский поставил подпись под решением СНБО, чтобы «остановить разрушение антикоррупционных и других реформ».