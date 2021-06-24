Астрономы выяснили, когда в космосе засветились первые звезды
- Автор:
- София Телишевская
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RALF KAEHLER/TOM ABEL
Астрономы утверждают, что так называемый «космический рассвет» состоялся между 250 и 350 миллионами лет после Большого взрыва. Именно тогда в космосе засветились первые звезды.
Соответствующее исследование опубликовали в научном журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества, передает ВВС.
Профессор Ричард Эллис из Университетского колледжа Лондона говорит, что поиск «космического рассвета» был делом всей его жизни.
«Это просто Святой Грааль — оглянуться достаточно далеко, чтобы увидеть первое поколение звезд и галактик. И теперь мы имеем первые убедительные доказательства того, когда именно Вселенная впервые погрузилась в звездный свет», — сказал он.
Команда проанализировала шесть наиболее отдаленных галактик, которые одними из первых появились во Вселенной.
Вычисляя их возраст, команда рассчитала начало космического рассвета — время, когда сформировались первые звезды. Доктор Николас Лапорт из Института астрономии Кавли в Кембридже, руководивший исследованием, говорит, что «космический рассвет» это один из самых больших вопросов в современной космологии.
«Это первый раз, когда нам удалось определить, когда наступил этот решающий момент в истории Вселенной», — объясняет он.
- Ранее Hubble сделал серию фотографий туманности Вуаль, использовав новые методы обработки изображений, которые позволяют увидеть мельчайшие детали. В Европейском космическом агентстве снимок назвали «фотографией недели».
- Телескоп также сделал снимок спиральной галактики в созвездии Андромеды, которую в NASA сравнили с булочкой с корицей. В отличие от классической спиральной галактики, у UGC 12588 нет выраженных полос от звезд и газа и узора спиральных «рукавов».