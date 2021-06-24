В Сумах открывают центр вакцинации от коронавируса

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В Сумах в субботу, 26 июня, открывают центр вакцинации от коронавируса. Об этом мэр города Александр Лысенко сообщил в Facebook.

В субботу — понедельник (26, 27, 28 июня) все желающие смогут сделать прививку от коронавируса в центре, который будет действовать в молодежном центре «Романтика», который находится по адресу улица Героев Сумщины, 3.

Центр будет работать с 09:00 до 14:00, с собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Прививки будут делать китайской вакциной CoronaVac, которую одобрила ВОЗ. Очередь будет живой, без предварительной записи.

Отметим, что по Украине открыто более 90 центров вакцинации в 17 регионах. С начала вакцинации и по состоянию на 24 июня сделали 2 229 165 прививок (первую дозу получили 1 793 999 человек, вторую — 435 166).