ЕС отметил прогресс Украины на пути к ассоциации, но напомнил о важности судебной реформы

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В ЕС высоко оценили прогресс, который Украина достигла в имплементации Соглашения об ассоциации, однако напомнили о необходимости ускорить эффективное реформирование судебной и других систем.

Об этом на конференции в Киеве заявил заместитель главы Представительства ЕС в Украине Реми Дюфло, а также заместитель генерального директората по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Катарина Матернова.

Дюфло отметил, что ЕС мониторит принятие Украиной тех законодательных актов, которые «не отвечают духу и букве Соглашения об ассоциации Украины-ЕС».

«Несоответствующая реформа судопроизводства может замедлить достижение целей в других реформах», — сказал он.

В то же время Матернова отметила положительную макроэкономическую стабилизацию, речь идет о реформе государственного управления, децентрализации, создании антикоррупционных органов, анбандлинг «Нафтогаза» и прочее.

«Еще очень много нужно осуществить в плане реформирования судебной системы. Иметь компетентных, добродетельных судей, которые выносят объективные беспристрастные решения – краеугольный камень и для создания положительного инвестиционного климата», — сказала она.

Также Матернова напомнила, что ЕС находится в процессе оценки реформ, что станет основой для предоставления второго транша макрофинансовой помощи.

Ранее правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявил, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 54%.