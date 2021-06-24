«Можем бомбить и по цели»: В России пригрозили жестко отстаивать «свои» границы в Черном море

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

В России предупредили, что готовы жестко отстаивать границы, которые считают своими, и «бомбить» тех, кто заходит в воды Черного моря вокруг оккупированного Крыма после инцидента возле мыса Фиолент с британским эсминцем HMS Defender.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, цитируют РИА Новости.

«Мы можем взывать к здравому смыслу, требовать уважения международного права, а если это не помогает — мы можем бомбить. Не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают», — сказал он.

Также Рябков предостерег «всех, кто под лозунгами свободы мореплавания занимается нарушением государственной границы РФ, от подобных провокационных шагов».

«Потому что безопасность нашей страны превыше всего», — добавил замглавы МИД РФ.

В то же время британский министр охраны окружающей среды Джордж Юстис заявил, что Великобритания готова снова отправить военно-морские суда через воды возле оккупированного Крыма, передает CNN.

«Мы никогда не признавали аннексию Крыма, это украинские территориальные воды», — подчеркнул он.