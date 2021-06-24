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В Киеве впервые за почти год не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. Последний раз нулевая смертность от ковида была 21 августа 2020 года.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

«223 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов не зарегистрировано. Всего за период пандемии в городе 5 185 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 212 834», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также отметил, что в больницы попали 43 больных, а выздоровели от коронавируса за сутки — 605 человек.