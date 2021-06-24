В США впервые вынесли судебный приговор по делу о штурме Капитолия
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В США вынесли первый судебный приговор в деле о штурме Капитолия. Одна женщина получила три года лишения свободы условно.
Об этом пишет The Huffington Post.
Судьи признали виновной 49-летнюю Анну Морган-Ллойд из штата Индиана. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также запретили владеть оружием. Женщина также должна пройти тест на наркотики.
Также Морган-Ллойд придется заплатить компенсацию в размере $500 и отработать 120 часов на общественных работах.
«Я просто хотела бы извиниться перед судом, американским народом и своей семьей», — сказала она на суде.
Женщина подчеркнула, что пошла на митинг, чтобы мирно продемонстрировать свою поддержку 45-м президенту США Дональду Трампу.
- 6 января в Вашингтоне происходили беспорядки, которые привели к гибели пяти человек. Согласно отчету полиции перед Конгрессом США, правоохранители знали о подготовке к штурму Капитолия заранее, но не смогли обеспечить его защиту. Двое полицейских, которые сдерживали сторонников тогда еще действующего президента Дональда Трампа во время штурма, после беспорядков в столице совершили самоубийство.
- По свидетельству прокуроров по делу о штурме Капитолия, мятежники хотели «захватить и убить» конгрессменов. Некоторые участники беспорядков свидетельствовали ФБР, что выполняли указания Трампа и надеялись, что в случае ареста он их помилует.