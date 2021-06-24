В США впервые вынесли судебный приговор по делу о штурме Капитолия

Новости

В США вынесли первый судебный приговор в деле о штурме Капитолия. Одна женщина получила три года лишения свободы условно.

Об этом пишет The Huffington Post.

Судьи признали виновной 49-летнюю Анну Морган-Ллойд из штата Индиана. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также запретили владеть оружием. Женщина также должна пройти тест на наркотики.

Также Морган-Ллойд придется заплатить компенсацию в размере $500 и отработать 120 часов на общественных работах.

«Я просто хотела бы извиниться перед судом, американским народом и своей семьей», — сказала она на суде.

Женщина подчеркнула, что пошла на митинг, чтобы мирно продемонстрировать свою поддержку 45-м президенту США Дональду Трампу.