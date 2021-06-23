В Украине выявили штамм коронавируса «Дельта»

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Офіс президента України / Facebook

У двух людей в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта», который распространился из Индии и считается более агрессивным, чем другие.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии ТСН.

По его словам, в Александровскую больницу госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России.

Также Данилов добавил, что сейчас в Украине есть только четыре лаборатории, которые могут выявлять новый штамм — две частные и две государственные.

«У нас нет тестов, которые выявляют именно индийский штамм, мы обратились к ВОЗ», — отметил Данилов.

Чтобы не допустить распространения индийского штамма, сегодня собрался Аппарат СНБО, где решат, надо ли вводить обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии.

По данным департамента общественного здоровья Англии, этот штамм в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.