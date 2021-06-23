В Украине выявили штамм коронавируса «Дельта»
- Автор:
- София Телишевская
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Офіс президента України / Facebook
У двух людей в Украине зафиксировали штамм коронавируса «Дельта», который распространился из Индии и считается более агрессивным, чем другие.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии ТСН.
По его словам, в Александровскую больницу госпитализировали 66-летнюю женщину и 16-летнего ребенка со штаммом «Дельта». Они недавно вернулись из России.
Также Данилов добавил, что сейчас в Украине есть только четыре лаборатории, которые могут выявлять новый штамм — две частные и две государственные.
«У нас нет тестов, которые выявляют именно индийский штамм, мы обратились к ВОЗ», — отметил Данилов.
Чтобы не допустить распространения индийского штамма, сегодня собрался Аппарат СНБО, где решат, надо ли вводить обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии.
По данным департамента общественного здоровья Англии, этот штамм в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.
- В то же время производители вакцин уверяют, что их препараты остаются эффективными и против этого штамма вируса.
- Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения относительно того, надо ли устанавливать дополнительный контроль и ограничения между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта». Сейчас въезд в Украину могут ограничить из Великобритании, Индии, России и Португалии, где наибольшая циркуляция «Дельты».