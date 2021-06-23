Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Кубракова

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Маркив Михаил / УНИАН

Бывший заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на общественных началах. Об этом стало известно «Бабелю» из собственных источников.

В комментарии изданию Найем подтвердил, что работает в команде нового министра.

Он будет отвечать за направление безопасности на транспорте, а также управление имуществом и корпоративными правами. В частности, Найем будет курировать реформу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, которая, помимо прочего, предусматривает передачу некоторых функций министерства инфраструктуры Национальной полиции.