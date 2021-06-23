Мустафа Найем стал советником министра инфраструктуры Кубракова
- Авторы:
- Мария Жартовская, Костя Войтенко
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Маркив Михаил / УНИАН
Бывший заместитель генерального директора «Укроборонпрома» Мустафа Найем назначен советником министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова на общественных началах. Об этом стало известно «Бабелю» из собственных источников.
В комментарии изданию Найем подтвердил, что работает в команде нового министра.
Он будет отвечать за направление безопасности на транспорте, а также управление имуществом и корпоративными правами. В частности, Найем будет курировать реформу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, которая, помимо прочего, предусматривает передачу некоторых функций министерства инфраструктуры Национальной полиции.
- Мустафа Найем работал заместителем по управлению активами «Укроборонпрома» до апреля 2021, когда его должность сократили.
- По информации «Бабеля», Найема уволили после его конфликта с руководителем концерна Юрием Гусевым вокруг Харьковского авиационного завода.
- Александр Кубраков, ранее возглавлявший Укравтодор, стал министром инфраструктуры в мае этого года. Его кандидатуру поддержали 284 депутата.