Биткоин снова набирает в цене и уже стоит более $34 тысяч

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Стоимость биткоина в среду, 23 июня, пересекла отметку в $30 тысяч и теперь он стоит $34 202. Об этом свидетельствуют данные Coin Desk, а детали рассказывает CNN.

Стоимость валюты подскочила более чем на 7% за последние 24 часа. Еще 22 июня один биткоин стоил меньше $30 тысяч — впервые с января.

Другие валюты также почувствовали за последние сутки аналогичное колебание в цене. Ethereum и Dogecoin подскочили примерно на 4,8% и 8,9% соответственно.

В этом году цена криптовалюты резко менялась по ряду причин, в том числе из-за опасений по поводу влияния майнинга монет на окружающую среду и усиления контроля со стороны правительства. Китай, в частности, в течение нескольких месяцев настойчиво добивался ограничения использования криптовалюты и в последние несколько дней усилил репрессивные меры как в отношении майнинга, так и оборота.