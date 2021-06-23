На этой неделе центр вакцинации в Киеве будет работать 4 дня

Новости

Tim Reckmann / Flickr

На этой неделе в Киеве центр вакцинации против коронавируса на базе Международного выставочного центра будет работать в четверг и пятницу, а также в субботу и воскресенье (24—27 июня) с 10:00 до 17:30.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Отметим, что до этого вакцинировали два дня в неделю — в выходные. Вакцинация будет проходить по предварительной записи через приложение «Дія» и портал Helsi.me.

Читайте также: В Украине за сутки выявили 835 новых больных коронавирусом и сделали более 50 тысяч прививок

Напомним, что на прошлой неделе, 17 июня, в Киеве, как и в Украине, вакцинировалось рекордное количество людей — почти 14 тысяч человек. Всего же в центре на базе МВЦ с момента его создания вакцинировались около 20 тысяч человек.