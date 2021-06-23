На этой неделе центр вакцинации в Киеве будет работать 4 дня
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Tim Reckmann / Flickr
На этой неделе в Киеве центр вакцинации против коронавируса на базе Международного выставочного центра будет работать в четверг и пятницу, а также в субботу и воскресенье (24—27 июня) с 10:00 до 17:30.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Отметим, что до этого вакцинировали два дня в неделю — в выходные. Вакцинация будет проходить по предварительной записи через приложение «Дія» и портал Helsi.me.
Напомним, что на прошлой неделе, 17 июня, в Киеве, как и в Украине, вакцинировалось рекордное количество людей — почти 14 тысяч человек. Всего же в центре на базе МВЦ с момента его создания вакцинировались около 20 тысяч человек.
- В Украине уже работают более 50 центров вакцинации в 15 областях и Киеве.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за счет государства. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- По данным ВОЗ, штамм коронавируса «Дельта», который впервые выявили в Индии, становится доминирующим в мире. Его уже массово фиксируют, в частности, в Великобритании. Этот штамм коронавируса в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», чаще приводит к госпитализации и увеличивает риск реанимации.