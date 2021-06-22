AstraZeneca подтвердила эффективность своей вакцины против штамма «Дельта»

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Plastifikator x «Бабель»

Компания AstraZeneca со ссылкой на собственные исследование подтвердила, что ее вакцина эффективна против мутировавших штаммов коронавируса, в частности разновидности «Дельта» и «Каппа».

Об этом пишет Reuters.

Результаты испытаний Оксфордского университета показывают, что вакцина производит в крови антитела, которые способны нейтрализовать штаммы «Дельта» и «Каппа», которые сейчас считаются одними из самых опасных.

Кроме того, Национальная служба здравоохранения Великобритании заявила, что вакцины Pfizer и AstraZeneca более чем на 90% защищают от госпитализации, если больной заразился штатом «Дельта».