СНБО проведет заседание из-за распространения в мире коронавирусного штамма «Дельта»
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Совет нацбезопасности и обороны 23 июня планирует провести посвященное коронавирусу заседание. Там будут обсуждать распространение в мире коронавирусного штамма «Дельта».
Об этом в своем Facebook написал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
«Завтра планируется заседание СНБО, на котором один из вопросов касается именно угрозы появления в Украине «индийского» штамма. Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая», — пояснил он.
По словам Радуцкого, существует большой риск того, что волна коронавируса из-за этого штамма дойдет и до Украины. ВОЗ уже зафиксировала «Дельту» в 92 странах мира. А в Украине пока нет собственных тест-систем для выявления этого штамма.
Он считает, что правительство сейчас должно ускорить вакцинацию и вернуть обязательные ПЦР-тесты после пересечения границы.
- Министерство иностранных дел Украины и Министерство здравоохранения должны подготовить предложения относительно того, надо ли устанавливать дополнительный контроль и ограничения между Украиной и странами, где стремительно распространяется штамм коронавируса «Дельта».
- В мае исследователи сообщали, что вакцины компаний Pfizer-BioNTech и AstraZeneca высокоэффективные как против «индийского» штамма коронавируса, так и против самого распространенного «британского» («Альфа»).