В Украине начинается вакцинация рабочих коллективов: сколько людей нужно и какие условия

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Министерство здравоохранения начинает вакцинацию от коронавируса рабочих коллективов. Для этого нужно, чтобы было не менее 50 желающих вакцинироваться.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

«Организованные коллективы вакцинируют в каждом регионе Украины в той последовательности, в которой они записывались через контакт-центр Министерства здравоохранения. Этот процесс будет происходить постепенно и будет зависеть от количества мобильных бригад по иммунизации. В то же время обучение медицинского персонала для вакцинации продолжается, а количество бригад постоянно растет», — говорится в сообщении.

Прививки будут проводить мобильные бригады вакциной от Pfizer. Коллективы, которые запишутся на вакцинацию, будут сами ответственны за ее проведение. Они должны назначить человека, который будет заниматься подготовкой и организацией процесса, а также сформирует и подаст списки желающих вакцинироваться.

Накануне вакцинации коллективы должны подготовить специальное помещение для проведения прививок, еще одно — для медицинского наблюдения за людьми после вакцинации, а также необходимое количество медицинских масок.