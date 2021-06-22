СБУ разоблачила аферу на «Укрзалізниці»: дельцы потратили 200 миллионов гривен на легковоспламеняющиеся материалы для ремонта в вагонах
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- Екатерина Кадакова
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Компанию «Укрзалізниця» уличили в покупке материалов для ремонта пассажирских мест в вагонах, которые не соответствуют требованиям безопасности пассажирских перевозок, на 200 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По предварительным данным досудебного расследования, сделку в 2016 году организовали представители гособщества и нескольких аффилированных коммерческих структур. Вместо продукции установленного стандарта победители тендера отгружали госпредприятию некачественные товары, в частности, из легковоспламеняющихся материалов.
Во время обысков дома и на месте работы участников схемы обнаружили техническую и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Сейчас решается вопрос о сообщении организаторам сделки подозрения и избрании меры пресечения.
- В ноябре 2020 года «Укрзалізниця» во время служебной проверки выявила ряд экономических нарушений, которые нанесли ущерб компании на сумму более 8,5 миллиона гривен. Все материалы были переданы НАБУ.
- Напомним, 8 апреля правоохранители провели обыски в «Укрзалізниці» из-за схемы незаконного ввоза в Украину из России более 600 железнодорожных вагонов в обход санкций. Их поставили на учет по поддельным документам, а у части из них в прошлом году закончился срок эксплуатации.
- 15 апреля Нацполиция пришла с обысками в «Укрзалізницю» из-за закупки масел и смазочных материалов в 2019—2021 годах по завышенным ценам. Расследуется хищение почти 145 миллионов гривен на закупки некачественных материалов для УЗ и Минобороны.