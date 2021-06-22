В Грузии разрешили не носить маски на улице. С 1 июля отменят комендантский час
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Pikist
В Грузии отменили обязательное ношение масок на улице, а с 1 июля прекратит действовать комендантский час.
Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге 22 июня.
«С сегодняшнего дня ношение масок на открытом пространстве не является обязательным. Снятие ограничения не распространяется на транспорт и закрытые помещения. С 1 июля будет отменено ограничение на передвижение, так называемый комендантский час», — сказал он.
По словам Гарибашвили, через две недели в Грузию доставят два миллиона доз вакцин против коронавируса — в стране начнется активная фаза вакцинации.
- Комендантский час в Грузии ввели в марте 2020 года, летом его отменили, однако после ухудшения ситуации с коронавирусом в ноябре снова ввели. Более полугода это ограничение действовало с 21:00 до 05:00, в мае его начало перенесли на 23:00, а с 1 июня окончание перенесли на 04:00.
- С 1 июня Грузия открыла сухопутные границы страны, которые из-за карантина были закрыты с марта 2020 года. Для въезда в страну требуется отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, или свидетельство о прохождении полной вакцинации.
- 3 июня Украина и Грузия договорились о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса.